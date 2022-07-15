O isimden bomba Meral Akşener iddiası! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki ısrarının, "Akşener alternatifinin doğmasına neden olduğunu" iddia etti. "Kılıçdaroğlu ısrar ederse, Akşener adaylıkta istekli olursa bu durumda çoklu aday kaçınılmaz olacak" diyen Selvi, şunları kaydetti:

" “A planı Meral Akşener değildi. A planı Ekrem İmamoğlu’ydu. Meral Hanım başbakanlığa talibim derken samimiydi. Ama Ekrem İmamoğlu elde patlayınca Meral Akşener ismi gündeme geldi” diye söze başladı kaynağım.

O zaman, “Meral Akşener A planı olduysa o zaman Kılıçdaroğlu ne olacak? Kemal Bey, gemileri yaktı. Kendisine çekil, kazanamazsın diye gidenlere ‘Adayım, kazanacağım. 6’lı masadan çıkacağım’ diyor. Kılıçdaroğlu nasıl ikna edilecek?” diye sordum.

Beklemediğim bir yanıt aldım.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarı Akşener alternatifinin doğmasına neden olmuş. Çünkü yapılan araştırmalarda Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a karşı seçim kazanması mümkün gözükmüyormuş. Bu kez ben itiraz ettim. CHP’nin yaptırdığı anketlerde Kılıçdaroğlu’nun kazanacağının çıktığını söyledim. O anketlerin CHP Genel Merkezi tarafından Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemek amacıyla yaptırıldığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIKTA KARARLI

Anket tezim çökünce bu kez Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığında çok kararlı olduğunu hatırlattım.

Kılıçdaroğlu’nun kararlılığının onlar da farkında. O nedenle ortak aday olmazsa ilk tura çoklu adayla girilmesi fikrinin gündemde olduğunu söyledi. Ama 6’lı masanın diğer üyelerinden “Çoklu aday bizim felaketimiz olur” sözünü işittim. 6’lı masada ortak aday olduğu sürece kazanma şanslarının olduğuna ama çoklu adayla gidildiğinde Erdoğan’ın ilk turda kazanacağına inananlar var.

6’LI MASA NASIL BAKIYOR

Bu diyalog üzerine 6’lı masanın diğer üyelerinin nabzını tutmaya çalıştım.

1- 6’lı masanın A planı hâlâ ortak aday çıkarmak.

2- Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday, milletvekili seçiminde ise ittifak peşindeler.

3- Ortak aday olmazsa çoklu aday çıkarmak zorunda kalırlar mı? Bu birinci tercih değil, hatta istenen bir durum değil.

4- Ama bundan sonra çoklu aday formülü daha çok gündeme gelecek. Amaç, Kılıçdaroğlu’nu geri çekilmeye zorlamak.

5- Ama Kılıçdaroğlu bunu kendisine yönelik bir tuzak olarak görüyor. Kılıçdaroğlu geri çekildiği takdirde hem cumhurbaşkanlığı şansını hem de CHP Genel Başkanlığı’nı kaybedeceğini düşünüyor. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığında kararlı.

6- Kılıçdaroğlu ısrar ederse, Akşener adaylıkta istekli olursa bu durumda çoklu aday kaçınılmaz olacak."