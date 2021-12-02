O isim Süper Lige geri geliyor

Futbol hayatını Premier Lig ekibi West Ham United'da sürdüren Kasımpaşa'nın eski yıldızı Mahmoud Trezeguet'in Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi.

Devre arasında kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine tanıdık bir isim girdi.

Aston Villa formasını giyen Mısırlı futbolcunun kulübü tarafından gözden çıkarıldığı, bunun üzerine menajerinin Sarı-Kırmızılılar ile görüştüğü öğrenildi.

Gelmeye sıcak bakıyor

Uzun süren sakatlığını atlatan ve ekim ayı ortasında idmanlara başlayan Trezeguet'nin de Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor.

Fatih Terim'in yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktığı ve "Eğer sağlamsa alalım" ifadesini kullandığı belirtiliyor. 2017-2019 arasında Kasımpaşa formasıyla 71 maça çıkan 27 yaşındaki Trezeguet 25 gol atarken 17 de asist yapmıştı.