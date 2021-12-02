  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor O isim Süper Lige geri geliyor
Spor

O isim Süper Lige geri geliyor

West Ham United'da gözden düşen eski Kasımpaşalı Mahmoud Trezeguet için Süper Lig iddiası gündeme bomba gibi düştü. Özellikle geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın almak istediği oyuncu için Sarı-kırmızılı yöneticilerin devreye girdiği iddia edildi

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:54:00 -
O isim Süper Lige geri geliyor

Futbol hayatını Premier Lig ekibi West Ham United'da sürdüren Kasımpaşa'nın eski yıldızı Mahmoud Trezeguet'in Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi.

Devre arasında kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine tanıdık bir isim girdi. 

Aston Villa formasını giyen Mısırlı futbolcunun kulübü tarafından gözden çıkarıldığı, bunun üzerine menajerinin Sarı-Kırmızılılar ile görüştüğü öğrenildi.
Gelmeye sıcak bakıyor

Uzun süren sakatlığını atlatan ve ekim ayı ortasında idmanlara başlayan Trezeguet'nin de Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor.

Fatih Terim'in yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktığı ve "Eğer sağlamsa alalım" ifadesini kullandığı belirtiliyor. 2017-2019 arasında Kasımpaşa formasıyla 71 maça çıkan 27 yaşındaki Trezeguet 25 gol atarken 17 de asist yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak
Ekonomi

Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak

Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar doları bulurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat "Bu yatı..
Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!
Kadın - Aile

Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!

Metebolizmayı iyileştiren cevizin düzenli tüketildiği sürece birçok faydası olduğu biliniyor. Peki vücuda bakır, kalsiyum, demir, selenyum, ..
‘Bankamatik Sibel’ istifa etti
Gündem

‘Bankamatik Sibel’ istifa etti

İşe gitmediği halde Yenimahalle Belediyesi’nden maaş aldığını deşifre etmemizin ardından CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığından apar topar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay