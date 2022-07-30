O isim, eylül ayını işaret etti! Bu dolar iddiası şok edecek

Döviz ve altınla ilgili öngörüleri çok konuşulan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den bomba bir iddia daha geldi. Türkiye'ye büyük döviz girişi olacağını belirten Batırel, "Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suud sermayesi, varlık fonunda bulunan TMSF üzerindeki şirketleri satın alacak. Varlık barışı ile ülkeden kaçan büyük para bloku eylülden itibaren geri gelecek. Turizmden 37 milyar dolar kazanacağız" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Pandemi sonrası toparlanmaya başlayan dünya ekonomisi Ukrayna savaşıyla yıkıldı. Rusya’nın ağır yaptırımlara karşı doğalgaz silahını kullandı, tüm dengeler bozuldu, maliyetler dağları aştı… 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonu düşürmek için faizler hızla arttırılınca ülkeler küçülmeye başladı. Dünyanın motoru Çin ikinci çeyrekte %2.6 daraldı. Dünyanın en büyük tüketicisi Amerika ilk çeyrekte %1.6, ikinci çeyrekte 0.9 daralarak resmen resesyona girdi. Ekonomik büyüme nüfus artış hızının altına indi. Kişi başına düşen millî gelir geriledi. İşsizlik artıyor… Her hafta 250 bin kişi bana işsizlik maaşı verin diye başvuru yapıyor. Ülkede ekonomik faaliyetler zayıfladı. Şirketlerin bilançolarındaki kazançları büyük oranda azalıyor. ABD merkez bankası 75 baz puan daha faiz arttırdı, buna devam edeceğiz, dedi. Bu durumda üçüncü çeyrekte de daralma yaşanacak, koskoca Amerika çökecek. Avrupa’da durum farklı mı? Hayır! Onlar da aynı çukurda…

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışı bölge ekonomisi resesyona sürüklüyor. Güven endeksi düşüyor, Almanya’da yıllık TÜFE %8.5 ile yeni rekor düzeye ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için muhalefete destek verebileceklerini söyleyen Biden’ın ülkesi ekonomik krize sürükleniyor. Tayvan’ın bağımsızlığına açık destek verdiği için Çin’le savaşa sürükleniyor. Terör finansörü Osman Kavala’yı mahkûm ettiğimiz için Türkiye’ye yaptırım kararı alan Avrupa enerji krizi dolayısıyla karanlığa gömülüyor.

Sonuç: Türkiye'ye çatan belasını buluyor!..

Peki, dünya küçülürken, Türkiye nasıl büyüyor? İhracatla, üretimle istihdamla, tüketimle, turizmle... Kurlardaki artış kaliteli Türk ürünlerinin pazar paylarını arttırıyor, sipariş yağıyor. Sanayi üretimi 9.1’e Kapasite Kullanım Oranı bu yüzden %78.2’ye yükseldi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 33 milyar TL açık veren bütçe 2022’nin ilk yarısında 94 milyar TL fazla verdi. Dövizdeki artışlar, enerji ve gıda fiyatlarının tetiklediği enflasyona rağmen bütçe gelirlerinin artmasında şirketlerin yüksek satış yaparak devlete ödedikleri vergilerdeki artış yol açtı. Bu ekonomik canlılığın en canlı örneği…

Suriyelilere rağmen işsizlik %10.9’a geriledi. Dünyada yaşanan enerji ve gıda krizi Türkiye’de yok! Bakın kriz denince ulaşma sıkıntısı var demektir. Ülkemizde enerji krizi yok, sadece maliyet artışı var. Avrupa’da enerji yok. Bakın Almanya doğalgaza ek vergi getiriyor. Avrupa Birliği enerji tüketimini %15 azaltma kararı aldı. Türkiye’de böyle bir tablo var mı? Doğalgaz depolarımız ağzına kadar dolu, Rusya, İran ve Azerbaycan’la enerji anlaşmalarını yeniledik. Çok rahat bir kış geçireceğiz...

Karadeniz’de bulduğumuz 540 milyar metreküplük gazı 2023’ün ilk çeyreğinde kullanmaya başlayacağız. Arkası gelecek. Tahıl koridorunu hayata geçirdik. Ukrayna ve Rusya’dan buğday dolu gemiler dünya ülkelerine dağılacak. Hububatta rekor artış yaşanacak. Ukrayna’nın Rus bombardımanı ile yıkılan şehirlerini Türk müteahhitler inşa edecek. Rusya’nın en zengin iş adamları akın akın ülkemize yatırıma geliyor.

Yılın ilk çeyreğinde %7 büyüyen Türk ekonomisi ikinci çeyrekte de aynı hıza ulaşacak. IMF bile bunu dünyaya ilan etmek zorunda kaldı. Şu anda en büyük problem enflasyon. Onu düşürmenin de tek bir yolu var. Büyük döviz girişi! Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suud sermayesi, varlık fonunda bulunan TMSF üzerindeki şirketleri satın alacak. Varlık barışı ile ülkeden kaçan büyük para bloku eylülden itibaren geri gelecek. Turizmden 37 milyar dolar kazanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Şubat -Mart aylarında enflasyonda belirgin düşüş yaşanacağını boşuna söylemedi. Evet fiyatlar yüksek ama hükûmet maaşları büyük oranda artırdı, vatandaşını ezdirmedi. Daha ne istiyorsunuz!"