O isim anında kazan kaldırdı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 Eylül'de İstanbul'da yaptığı bir konuşmada 3 defa "Mustafa Kemal" deyip "Atatürk" dememesi partiyi karıştırdı.

Kılıçdaroğlu'ndan talimat

Kaftancıoğlu'nun "Atatürk krizi" sonrası CHP adeta kaynayan kazana dönerken, partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi. Krize karşı devreye giren Kılıçdaroğlu, partililerden, bu konuda daha fazla yorum yapılmamasını istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kurmayları aracılığıyla, böyle bir zamanda bu tartışmanın doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu'nun, partililerin de bu konuda daha fazla yorum yapmamasını istedi.

CHP'li Bayır kazan kaldırdı

Kılıçdaroğlu'nun bu talimatı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından milletvekillerinin ortak WhatsApp grubunda paylaşıldı. Özel'in paylaşımı sonrası gruba mesaj atan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise "Bize değil Atatürk diyemeyenlere konuşmayın diyeceksiniz" ifadeleriyle adeta yönetime kazan kaldırdı.

"Buralarda konuşmayın"

Öte yandan sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlar üzerine İzmir milletvekillerine mesaj gönderen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bu konuların basın ve sosyal medyada değil partinin yetkili kurullarında konuşulması gerektiğini belirttiği öğrenildi.