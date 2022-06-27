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Yaşam O illerimiz için sağanak uyarısı yapıldı
Yaşam

O illerimiz için sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu için sağanak uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 17:26:00 -
O illerimiz için sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop'un iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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