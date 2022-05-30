O iller dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın kuzey ilçeleri ile Niğde'nin güneyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın kuzey ilçeleri ile Niğde'nin güneyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre, Adana'nın kuzey ilçeleri ile Niğde'nin güneyinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.