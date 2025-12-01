  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mumay’dan Kritik Analiz... Ankara’nın Mavi Vatan Hamlesi Somali’den Başlıyor

Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

SIPRI'nın dünya savunma sanayisi şirketleri listesine hızlı giriş yaptık İlk 100 içinde 5 firma

24 market ürününde sevindiren haber: ‘Verileri masada değil sahada hazırladık’

Kadın öğretmenden haklı isyan: Onun adı buraya nasıl verilir, anlamak mümkün değil

6. sondaj gemisi geliyor! Enerji bağımsızlığında dev adım

Trump ağzındaki baklayı çıkardı: Maduro iddiası doğru çıktı!

1 değil 2 değil 3 değil neler yapmışlar neler! Yine CHP yine usulsüzlük

Bakan Şimşek üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

“Sosyal medya fenomeni” diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı
Yerel O ilimizde şap alarmı! İki mahalle karantinaya alındı
Yerel

O ilimizde şap alarmı! İki mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O ilimizde şap alarmı! İki mahalle karantinaya alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir büyükbaş işletmede tespit edilen şap hastalığının ardından Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu geniş kapsamlı karantina kararları aldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 18 Kasım’da bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde şap hastalığının görülmesi, çevre yerleşimlerde kapsamlı tedbirleri beraberinde getirdi.

 

İşletmeler arası nakil yasaklandı

Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi’ndeki hayvancılık işletmesinde tespit edilen şap hastalığı sonrası alınan kararla Urla’nın Bademler ve Kuşçular mahallelerinde hayvan hareketleri durdurularak, çift tırnaklı hayvanların alım-satımı ve işletmeler arası nakli yasaklandı. Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu’nun kararı ile bölgedeki hayvanlarda şap aşılaması yapılacak, ortak mera kullanımı ise karantina kaldırılana kadar engellenecek. Acil kesimlik hayvanlar yalnızca veteriner hekim gözetiminde mezbahaya sevk edilebilecek. Ayrıca nakil araçlarının çıkışta yıkanarak dezenfekte edilmesi zorunlu olacak. Gözetim bölgesine çoban, celep ve kasap gibi hayvan ticaretiyle uğraşan kişilerin giriş-çıkışları sıkı kontrol altına alınacak, bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı kurulmasına izin verilmeyecek.

 

Kireç dökülerek gömülecek

Hayvan sahiplerine temizlik, dezenfeksiyon ve biyogüvenlik tedbirleri hatırlatılırken, şap belirtisi görülen hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesi istendi. Ölen hayvanların üzerine kireç dökülerek gömülmesi zorunlu kılındı. Gözetim bölgesinde çiğ olarak tüketime sunulması yasaklanan sütlerin ise, yalnızca UHT veya HTST işleminden sonra çıkışına izin verilecek. Kararlara aykırı davrananlara ilgili kanunlar çerçevesinde idari para cezaları uygulanacak.

Komisyon kararının uygulanması için belediye, jandarma, emniyet ve diğer kurumlara resmi bilgilendirme yapıldı.

Bolu'nun 18 köy ve 4 mahallesinde 'Şap' alarmı! Karantina başladı!
Bolu'nun 18 köy ve 4 mahallesinde 'Şap' alarmı! Karantina başladı!

Yerel

Bolu'nun 18 köy ve 4 mahallesinde 'Şap' alarmı! Karantina başladı!

1.5 metre karda 2 gün süren ‘büyükbaş operasyonu’
1.5 metre karda 2 gün süren ‘büyükbaş operasyonu’

Yerel

1.5 metre karda 2 gün süren ‘büyükbaş operasyonu’

Büyük panik yaşandı! İstanbul'da 21 mahalle karantinaya alındı
Büyük panik yaşandı! İstanbul'da 21 mahalle karantinaya alındı

Aktüel

Büyük panik yaşandı! İstanbul'da 21 mahalle karantinaya alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23