Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...
Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılan 15 yaşındaki çırağın hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir olay da Bolu'da yaşandı. Göynük ilçesinde enerji santralinde çalışan bir işçi, iş arkadaşı Ö.K.’nin makatına kompresörle hava bastı. Hastaneye kaldırılan Ö.K.’nin kalın bağırsağının patladığı anlaşılırken şaka yaptığını iddia eden işçi tutuklandı.
Bolu’nun Göynük ilçesinde 5 gün önce Göynük’teki enerji santralinde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.’ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı.
Olayın ardından fenalaşan Ö.K., Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.K.’nin yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 YAŞINDAKİ ÇIRAK HAYATINI KAYBETTİ
Şanlıurfa’da bir demir doğrama atölyesinde kalfa olarak çalışan H.A., 15 yaşındaki çırak Muhammed K.’nin ellerini bağladıktan sonra kompresörle makatına yüksek basınçlı hava bastı. Ağır yaralanan Muhammed K. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan kalfa H.A. itiraz üzerine firar etmek üzereyken yakalanıp tutuklandı.