Kızılelma’nın dünyada bir ilki başarması siyaseti de hareketlendirdi: Bu gurur 86 milyonun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin, "Ülkemiz için büyük bir gurur" ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Dünya tarihinde bir ilk. Ülkemiz için büyük bir gurur. Bayraktar KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurarak dünya havacılık tarihine imza attı. Dünyanın içinden geçtiği zor dönemde, gücümüze güç katmamız ülkemizin geleceği için çok önemli. Sayın Selçuk Bayraktar'a, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz."

DÜNYA İÇİN YENİ BİR AŞAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda “Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme sürecinde ve dünya havacılık tarihinde yeni bir aşamayı temsil eden bu başarıda emek veren tüm mühendislerimizi içtenlikle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN REFAHINA KATKI VERECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin "Bu gurur 86 milyonun" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA ile dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atılmasını gönülden tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu gurur 86 milyonun. Başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Yerli ve milli savunma sanayisi, güvenliğimizin ve bağımsız dış politikamızın güçlü dayanağı olduğu gibi nitelikli istihdam, yüksek katma değerli ekonomik yapı oluşturma ve refahımızı artırma mücadelemizin de temel unsurları arasında olmaya devam edecektir."

TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN DAMGASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin, "Küresel havacılık için dikkat çekici bir dönüm noktası ve Türkiye için gurur verici bir başarı" ifadelerini kullandı.

Şimşek, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Küresel havacılık için dikkat çekici bir dönüm noktası ve Türkiye için gurur verici bir başarı. Bir zamanlar bilim kurgu gibi gelen, Star Wars ile özdeşleştirdiğimiz bir çağda, gelişen mühendislik kabiliyetimizin güçlü bir kanıtı."

GÖKYÜZÜNÜN GÖRÜNMEZ ŞAHİNİ

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Bayraktar KIZILELMA'nın havadan havaya füzesiyle dünyada ilki gerçekleştirmesine ilişkin, "Bugün milletimizin hayalini Gök Vatan'a altın harflerle kazıdık. Çığır açan milli teknolojilerle donattığımız, gökyüzünün görünmez şahini KIZILELMA'dan, dünya tarihinde ilk kez bir insansız hava uçağından hava-hava angajmanı ve füze atışını başarıyla gerçekleştirdik. Bu atışta milli dost tanıma sistemimiz, milli data linkimiz ile çevrimini oluşturmuş, milli radarlarımızla hedef kilitlenmiş ve milli imkanlarla geliştirilen arayıcı başlıkla donatılmış füzemiz tehdidi imha etmiştir. Bugün artık Türkiye, göklerde iz değil, imza bırakan bir ülkedir. Artık Gök Vatan'da attığımız her imza Cumhuriyetimizin tam bağımsızlık anlayışına bizi daha da yaklaştırmaktadır. Karadeniz semalarından bir kez daha "İyi ki varsın Eren" diyorum ve tüm şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Devletimize ve milletimize bize duyduğu güven için şükranlarımı sunuyor, Türk Silahlı Kuvvetleri, Baykar, ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK ekiplerini tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı artık daha hızlı akacak" değerlendirmesinde bulundu.