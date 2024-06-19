O ilimizde kene can aldı
Son yıllarda ülkemizde kene vakaları bir hayli arttı. Son olarak Çankırı'dan bir ölüm haberi geldi.
Çankırı’da vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali U.’nun vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ali U., hastanede tedavi altına alındı. Ankara’ya sevk edilen Ali U., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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