O ilimizde kar tatili 1 gün daha uzatıldı!

Bayburt’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.

Valilikten açıklama

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı ile beraberindeki don ve buzlanma nedeniyle 19.01.2022 Çarşamba gününü kapsayan eğitim öğretim faaliyetlerine zorunlu olarak 1 gün süreyle ara verilmesi kararı; eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesine yönelik yapılan değerlendirmeler neticesinde 1 gün daha uzatılmıştır.

Bu doğrultuda ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 20.01.2020 Perşembe gününü kapsayacak biçimde 1 gün süreyle daha ara verilmesi uygun görülmüştür.

Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.