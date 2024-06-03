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Spor O ilimizde futbolcular sıcaktan hastanelik oldu
Spor

O ilimizde futbolcular sıcaktan hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-03 09:04:00 -
O ilimizde futbolcular sıcaktan hastanelik oldu

Çorum'da oynanan amatör lig maçında sıcaktan etkilenen iki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Çorum’un Alaca ilçesinde oynanan amatör maçta sıcak havadan etkilenen 2 futbolcu hastanelik oldu.

2. Amatör Playoff karşılaşmasında Alacagücü ve Mecitözüspor takımları karşı karşıya geldi. Yüksek hava sıcaklığından etkilenen 2 futbolcu baygınlık geçirdi. Sıcak hava nedeniyle baygınlık geçiren Koray Demir adlı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tansiyonu düşen Mert Uysal ise stadyumda bulunan revirde tedavi altına alındı.

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