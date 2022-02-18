O ilimiz için 'çığ tehlikesi' uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya’nın yüksek ve eğilimli yerleri için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, çığ tehlikesinin bugün saat 12.00'den itibaren başladığı ve 27 Şubat günü saat 18.00'de kadar devam edeceği, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin olduğu ve oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.