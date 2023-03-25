  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O ilde sahura mehter takımı kaldırıyor!
Yerel

O ilde sahura mehter takımı kaldırıyor!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 11:38:00 - 2023-03-25 12:17:36

O ilde mehteran takımı sahur için sokağa indi. Vatandaşlar mehter marşlarıyla sahura uyandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar sahura mehteran takımının marşlarıyla uyanıyor. Ramazan ayı boyunca mehteran takımı, bando ve ilahi grubu vatandaşları sahura kaldıracak.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan Ay'ının manevi atmosferi, sahur mehteranı ile hissediliyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 4 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale getirilen ‘Sahur Bandosu ve Mehteran Takımı' bu Ramazan Ayında da vatandaşları sahura kaldırıyor. Geleneklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan uygulamada Süleymanpaşa'da yaşayan müzisyenden oluşan bando ve mehteran takımı şehrin 2 farklı noktasında sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımı marşları, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla video kaydı yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa belediyesi gençlik hizmetleri Spor müdürü Suat Durmaz, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak Ramazan geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Şehrimizde yaşayan yerel müzisyenlerden oluşturduğumuz sahur bandomuz ve mehter takımımızla her gece vatandaşlarımızı sahura kaldırmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de malum yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle de müzik ekiplerimizin, bandolarımızın repertuarlarını da ona uygun olarak ayarladık. Yerel ve oyun havaları gibi müziklerden uzak durarak gelenekleri yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

Mehter ve bando takımı her gece başka mahallelerde vatandaşları sahura kaldırıp Ramazan Ay'ı geleneklerine devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osmanlı torunları

Maşallah, ejdadımız nameleriyle ,sahura uyanmak ne güzeldir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23