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Yerel O ilde Kurt uyarısı yapıldı!
Yerel

O ilde Kurt uyarısı yapıldı!

Aç kalan kurtların yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inerek çiftlik hayvanlarına saldırı ihtimaline karşı Kırklareli İl Tarım ve orman Müdürü Mehmet Aksoy dikkatli olması konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 10:54:00 -
O ilde Kurt uyarısı yapıldı!

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, olumsuz hava şartları sebebiyle besicileri kurt saldırılarına karşı uyardı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle aç kalan kurtların yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inerek çiftlik hayvanlarına saldırı ihtimaline karşı Kırklareli İl Tarım ve orman Müdürü Mehmet Aksoy dikkatli olması konusunda uyardı. Aksoy, "Olumsuz iklim şartları ve yabani hayvanların besin zincirinin bozulmasından dolayı köylerimizde bulunan çiftlik hayvanlarına kurt saldırılarının gerçekleşmesi olasıdır. Bu tarz olumsuzluklara karşı yetiştiricilerimizin daha dikkatli olması, ahır ve ağıllarda açık alan bulunmamasına dikkat edilmesi, etraflarında düzenlemeler yapılarak modernize edilmesi, çevresinde yabani hayvanları çekebilecek yiyecek artıklarının barındırılmaması ve çoban köpeklerinin sahiplendirilmesinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca yaban hayvanlarının besin zincirini korumak amacıyla doğada belirlenecek yaşam alanlarına yem bırakma çalışmaları yapılacaktır. Tüm yetiştiricilerimizin dikkatli olması gerekmektedir” dedi.

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