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Yaşam O ilde korku dolu anlar! Havalar ısınınca ortaya çıktı
Yaşam

O ilde korku dolu anlar! Havalar ısınınca ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 20:52:00 - 2024-07-13 20:52:40

Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte pek çok noktada yılanlar görülüyor.

Erzincan’da, aralıklı süren yağmur yağışlarının ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla arazide yılanlar daha çok görülmeye başlandı.

Erzincan’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle yılan vakaları arttı. İtfaiye ekiplerince ve vatandaşlar tarafından ikametlere yakın noktalarda yakalanan yılanlar, tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

Vatandaşlar sıcak havalarda yılanların daha çok görüldüğünü kaydettiler.

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