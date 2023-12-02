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Ekonomi O ilde ekmeğe zam
Ekonomi

O ilde ekmeğe zam

Yeniakit Publisher
2023-12-02 15:49:00 -
O ilde ekmeğe zam

Van’da ekmeğe zam geldi. 6 TL’den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 7 TL oldu.

Van’da ekmeğe zam geldi. 6 TL’den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 7 TL oldu.

Zam furyası devam ediyor. Van’da ekmeğe zam geldi.

Kentte Temmuz ayından beri 6 TL’den satılan 210 gram somun ekmeği, pazartesi gününden itibaren 7 TL’den satılacak. 7,5 TL’den satılan çörek ise 10 TL’de satılacak.

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