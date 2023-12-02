O ilde ekmeğe zam
Van’da ekmeğe zam geldi. 6 TL’den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 7 TL oldu.
Van’da ekmeğe zam geldi. 6 TL’den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 7 TL oldu.
Zam furyası devam ediyor. Van’da ekmeğe zam geldi.
Kentte Temmuz ayından beri 6 TL’den satılan 210 gram somun ekmeği, pazartesi gününden itibaren 7 TL’den satılacak. 7,5 TL’den satılan çörek ise 10 TL’de satılacak.
Otomotiv
TOGG'dan sonra ikinci yerli elektrikli otomobil geliyor! O tarihte satışa çıkıyor! İşte peynir ekmek gibi satacak o araç
ÖNE ÇIKAN VİDEO