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Yerel O ilde 10 gün boyunca drone kullanımı yasaklandı!
Yerel

O ilde 10 gün boyunca drone kullanımı yasaklandı!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının il genelinde kullanımını 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 12:46:00 -
O ilde 10 gün boyunca drone kullanımı yasaklandı!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "4 Şubat 2021 Cuma 00.01'den 13 Şubat Pazar saat 08.00'a kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde, her ne amaçla olursa olsun her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.(İLKHA)

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