  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O ilçemize fabrika yapılacaktı! CHP oylarıyla reddedildi
Gündem

O ilçemize fabrika yapılacaktı! CHP oylarıyla reddedildi

Yeniakit Publisher
2024-08-18 08:28:00 -
O ilçemize fabrika yapılacaktı! CHP oylarıyla reddedildi

Adana'nın Pozantı ilçesine kurulacak ekmek fabrikası ve aşevi, CHP’lilerin ret oyuyla engellendi. Başkan Avan, "Halkın ekmeğiyle oynuyorsunuz. Krediyi engelleseniz de evimi satıp bu projeleri hayata geçireceğim" dedi.

Adana'da Pozantı Belediyesi'nin Ağustos ayı olağanüstü meclis toplantısına ekmek tartışması damga vurdu. Toplantıya 6'sı Cumhur İttifakı, 8'i CHP ve 1'i Yeniden Refah Partili 15 meclis üyesi eksiksiz katıldı. Toplantıda konuşan Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, ilçeye kurmak istedikleri ekmek fabrikası ve ihtiyaç sahiplerine yönelik aşevi projesini anlattı.

Başkan Avan, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ekmek geliyor ama yetersiz kalıyor. Merkez, kırsal mahalle ayırt etmeksizin bu ihtiyacı biz karşılayacağız ve tüm mahallelerimizi kaliteli ve ucuz ekmekle buluşturacağız. İller Bankası'ndan 10 milyon TL kredi çekmemiz gerekiyor" dedi. İller Bankası'ndan alınacak kredi için oylama yapıldı.

 "POZANTILININ EKMEĞİYLE OYNADINIZ"

 Oylamada Cumhur İttifakı'nın 6 meclis üyesi 'Evet' oyu kullanırken, CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin 9 meclis üyesi ret oyu verdi. Bu duruma tepki gösteren Başkan Avan, "Pozantılılara iş kapısı açacağımızı açık açık belirtmemize rağmen ret oyu verdiniz. Unutmayınız ki bu verdiğiniz kararla Pozantılının ekmeğiyle oynadınız ve tarihe geçtiniz.

Ama ben bu projeyi ne pahasına olursa olsun yapacağım. Eylül ayında tekrar gündeme getireceğim, yine ret verirseniz Ekim ayında da gündeme getireceğim. Tüm Pozantılı hemşehrilerimize Cumhur İttifakı olarak sözümüzdür! Biz bu ekmek fabrikasını ve aşevini her türlü engellemeye rağmen yapacağız. Gerekirse evimi satacağım yine de Pozantılının yararlanacağı bu ekmek fabrikası ve aşevini yapacağım" diye konuştu.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'li Tan'ın büyük üzüntüsü! Türkiye neden CIA'den 'üstün işbirliği' ödülü alamıyor?
CHP'li Tan'ın büyük üzüntüsü! Türkiye neden CIA'den 'üstün işbirliği' ödülü alamıyor?

Gündem

CHP'li Tan'ın büyük üzüntüsü! Türkiye neden CIA'den 'üstün işbirliği' ödülü alamıyor?

Suratları artık kızarmıyor! CHP'li Cemil Tugay'ın yalanı canlı yayında ifşa oldu
Suratları artık kızarmıyor! CHP'li Cemil Tugay'ın yalanı canlı yayında ifşa oldu

Gündem

Suratları artık kızarmıyor! CHP'li Cemil Tugay'ın yalanı canlı yayında ifşa oldu

Kur’an Kursu düşmanı CHP’linin APO sevdası ifşa oldu
Kur’an Kursu düşmanı CHP’linin APO sevdası ifşa oldu

Gündem

Kur’an Kursu düşmanı CHP’linin APO sevdası ifşa oldu

CHP’nin trolleri iyice kudurdu! 2017 Kaliforniya’daki yangını İzmir diye servis ettiler
CHP’nin trolleri iyice kudurdu! 2017 Kaliforniya’daki yangını İzmir diye servis ettiler

Gündem

CHP’nin trolleri iyice kudurdu! 2017 Kaliforniya’daki yangını İzmir diye servis ettiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23