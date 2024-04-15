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Yerel O ilçede aynı sokakta şüpheli ölümler!
Yerel

O ilçede aynı sokakta şüpheli ölümler!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 11:51:00 -
O ilçede aynı sokakta şüpheli ölümler!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aynı sokakta 2 kişi ölü bulundu. Şahıslardan birinin boynunun kırıldığı belirlenirken, diğerinin yaşamını yitirme sebebi araştırılıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aynı sokakta 2 kişi ölü bulundu. Şahıslardan birinin boynunun kırıldığı belirlenirken, diğerinin yaşamını yitirme sebebi araştırılıyor.

Şüpheli ölümler Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Dağ Mahallesi Menekşe Sokak'ta bir evin merdiven boşluğunda bir şahsın hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER BOYNUNUN KIRILDIĞINI TESPİT ETTİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede boynu kırılan Muharrem Kırhan'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırhan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DEMİREL DE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptıkları esnada bu kez aynı sokakta başka bir adreste bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarını aldı. Ekipler, adreste bulunan Zübeyir Demirel'i (52) yatağında ölü buldu.
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Polis ekipleri, her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

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