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Dünya O iki ülke arasında görülmemiş anlaşma! Milyonlarca dolarlık petrol borcu böyle kapanacak! Herkes şokta
Dünya

O iki ülke arasında görülmemiş anlaşma! Milyonlarca dolarlık petrol borcu böyle kapanacak! Herkes şokta

Yeniakit Publisher
2023-06-24 15:23:00 -
O iki ülke arasında görülmemiş anlaşma! Milyonlarca dolarlık petrol borcu böyle kapanacak! Herkes şokta

Son yıllarda ekonomik krizin derinleştiği İran ile Sri Lanka arasında uluslararası ticarette görülmemiş bir anlaşmaya imza atıldı. Sri Lanka'nın yıllar önce petrol aldığı İran’a olan borcunu çayla ödeyeceği bildirildi.

Son yıllarda ekonomik krizin derinleştiği İran ile Sri Lanka arasında uluslararası ticarette görülmemiş bir anlaşmaya imza atıldı. Sri Lanka'nın yıllar önce petrol aldığı İran’a olan borcunu çayla ödeyeceği bildirildi.

Uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomik anlamda krizle boğuşan İran ile son dönemde dolar kıtlığıyla mücadele eden Sri Lanka arasında ‘petrol karşılığı çay’ anlaşması imzalandı.

‘Dolardan çaya geçtik’

İngiltere merkezli Reuters haber ajansında yayınlanan haberde, Sri Lanka’nın 2012 yılında İran’dan aldığı 250 milyon dolarlık petrol borcunu çay olarak ödeyeceği kaydedildi. Sri Lanka Çay Kurulu Başkanı Niraj de Mel, "Bu bizim için çok uygun çünkü önemli bir pazara erişiyoruz ve hem İran hem de Sri Lanka dolara güvenmeden ticaret yapabilir. Anlaşma, 48 ay boyunca her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermekti, ancak ayda yaklaşık 2 milyon dolar ile başlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

De Mel, “Nihai belgeleri bekliyoruz ve temmuz ayından itibaren ihracata başlamayı umuyoruz” şeklinde ekledi.
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1,25 milyar dolarlık çay ihracatı

Sri Lanka’dan hükümet yetkililerine göre, dünya çapında popüler seylan çayından 2022 yılında 1,25 milyar dolar elde ettiği kaydedilirken, İran, Sri Lanka'nın önemli çay alıcılarından biri oldu, ancak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ticareti vurmasıyla ihracat, 2018'deki 128 milyon dolardan 70 milyon dolara düştü.

 

 

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