O iftiraya sert tepki: Bizler üretiyoruz, birileri bunu kasten yapıyor

Son günlerde "Türkiye genelinde şekerde ve pirinçte kriz var" diyenlere Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş’tan sert tepki geldi.

"'Piyasada şeker krizi var' algısı oluşturuluyor"

Eskişehir Pancar Kooperatifi üyesi ve Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, "Ülkemizde şeker pancarından elde edilen şekerde asla bir kriz yok. Türkiye’de üretilen şeker herkese yeteceği gibi fazlalığı vardır. Türk şeker piyasaya şekeri daha hesaplı sattığı için buraya imalatçılarımız tarafından bir yoğunluk oluyor. Durum böyle olunca da özel sektör şekeri yüksek fiyata satmaya çalışıyor. Sadece şekerin uygun fiyata satılmasından dolayı yoğunluk olunca da sanki piyasada şeker krizi var algısı yaşatılıyor. Spekülasyonlar oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

"Bizim ülke sınırlarımız içinde üretilen pirinç herkese yeterlidir"

Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır,' açıklamasının ardından bazı çevreler bunu yanlış anladı. Ya da kasıtlı olarak ülkemizde de kriz var algısı yapmaya başladılar. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını iyi dinleselerdi gerçeği öğrenirlerdi. Diğer dünya liderleri tahıl koridoru krizinin çözülmesi için bizden yardım istiyorlar. 'Tahıl koridorunu açın ki bizim elimizde olmayan ürünler var' diyorlar. Bizim ülke sınırlarımız içinde üretilen pirinç herkese yeterlidir. Bizde pirinç sıkıntısı yaşanmayacaktır. Bazı ülkeler; ülke nüfusunun pirinç ihtiyacının yüzde 5’ini üretemiyor. Diğer tahıl ürünlerinde de ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorlar. Türk çiftçimiz çalışkandır. Bizler ülkemiz için her daim üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.