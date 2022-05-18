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Dünya O hükümet pes etti ve duyurdu: Benzin alacak dolarımız yok
Dünya

O hükümet pes etti ve duyurdu: Benzin alacak dolarımız yok

Alman haber ajansına göre Sri Lanka, vatandaşlarından benzin için sıraya girmemelerini istedi. Hükümet, ekonomik kriz içindeki ülkenin tek bir yakıt sevkiyatı için ödeyecek doları olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 14:50:00 - 2022-05-18 14:57:35
O hükümet pes etti ve duyurdu: Benzin alacak dolarımız yok

Bloomberg haber ajansının aktardığına göre Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera bugün (Çarşamba) Parlamento'ya hitaben yaptığı konuşmada, "Sularımızda benzinli bir gemi var (ama) dövizimiz yok" dedi.

Bakan ayrıntı vermeden, devletin yakıt sağlayan aynı tedarikçiye daha önceki bir benzin sevkiyatından 53 milyon dolar borçlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Ada ülkesi, bağımsızlığını kazanmasından bu yana tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyor.

Gıdadan doğalgaza kadar temel ihtiyaç maddelerinin bulunmadığı ülkede fiyatlar yaklaşık yüzde 30 arttı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, göreve başladıktan bir haftadan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, ülkenin yalnızca bir günlük benzin stoğuna sahip olduğunu ve hükümetin Sri'da park etmiş üç gemi tarafından taşınan yakıt sevkiyatlarını ödemek için dolar almaya çalıştığını söyledi.

Başbakan ayrıca bugün Parlamento'ya hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin devletin yakıt borcunu ödemek için Dünya Bankası ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

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