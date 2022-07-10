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O hekimler bu defa da... İşleri güçleri şov

Meslek örgütü olmasına rağmen marjinal bir siyasi parti gibi eylemler ve provokasyonlar yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yine algı operasyonuna girişti.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 13:04:00 -
O hekimler bu defa da... İşleri güçleri şov

Meslek örgütü olmasına rağmen marjinal bir siyasi parti gibi eylemler ve provokasyonlar yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yine algı operasyonuna girişti. Eleştirilerin hedefindeki TTB tarafından paylaşılan bayram mesajında “Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!” denildi.

 

 

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