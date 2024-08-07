O havayolu şirketi 30 adet Airbus A330-900 uçak satın alacak

Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific, 30 adet Airbus A330-900 geniş gövdeli uçak satın alacağını, 30 adet uçak daha satın alma opsiyonu olduğunu bildirdi.

Havayolu şirketi, teslimatın 2031 yılı sonuna kadar beklendiğini açıkladı. Cathay, yeni uçakların mevcut uçakların yerini alacağını ve gelecekte daha uzun mesafeli rotalarda kullanılma seçeneğiyle birlikte Asya içerisinde bölgesel olarak uçacağını belirtti.

Cathay satın alma fiyatını açıklamadı, ancak 30 adet A330’un temel fiyatının 11 milyar dolar olduğunu ve bu konuda önemli fiyat tavizleri verildiğini kaydetti.

Tüm A330neo uçaklarında olduğu gibi, filo en son nesil Rolls-Royce Trent 7000 motorlarıyla güçlendirilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Cathay Group İcra Kurulu Başkanı Ronald Lam şunları söyledi: “Cathay yeniden inşa yolculuğunun son etabını tamamlarken, hem kapsam hem de kalite açısından modernizasyon ve büyümeye doğru bir sayfa açıyoruz. Son teknoloji ürünü A330neo uçakları için bu yeni siparişi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu önemli yatırım, yalnızca Hong Kong’un önde gelen uluslararası havacılık merkezi statüsüne olan büyük güvenimizi yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda ana şehrimizin devam eden gelişimini destekleme taahhüdümüzü de temsil ediyor.”



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“SİPARİŞ A330NEO’NUN ÖNEMLİ ONAYIDIR”

Airbus Ticari Uçaklar İcra Kurulu Başkanı Christian Scherer ise, “Dünyanın en deneyimli A330 operatörlerinden biri olan Cathay’den gelen bu son sipariş, son nesil A330neo’nun önemli bir onayıdır. Mevcut A330 filolarının doğal halefidir, en yüksek düzeyde teknik ve operasyonel ortaklık ve yakıt tüketiminde ve karbon emisyonlarında önemli azalmalar sağlar. Ayrıca, ödüllü Airspace kabini tamamen yeni bir uçuş deneyimi sunar” dedi.

13 BİN 330 KM’LİK KESİNTİSİZ UÇMA KAPASİTESİ

A330-900, 13 bin 330 km’yi kesintisiz uçma kapasitesine sahip ve ödüllü Airspace kabiniyle üstün bir uçuş deneyimi sunuyor. Tüm Airbus uçaklarında olduğu gibi, A330neo da halihazırda yüzde 50’ye kadar Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile çalışabiliyor ve bunu 2030 yılına kadar yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyor. Temmuz ayı sonunda A330 ailesi, dünya çapında 130’dan fazla müşteriden 1.805 kesin sipariş aldı ve 1.469 uçak dünya çapında uzun, orta ve kısa mesafeli rotalarda hizmet veriyor. (Haber Merkezi)