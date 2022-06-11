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Gündem O gelişme, Gül'ün kankası Fehmi Koru'yu deliye döndürdü
Gündem

O gelişme, Gül'ün kankası Fehmi Koru'yu deliye döndürdü

Seçim anketlerinde AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın önde çıkması, Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'nun ayarlarını bozdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 13:19:00 -
O gelişme, Gül'ün kankası Fehmi Koru'yu deliye döndürdü

 

Seçim anketlerinde AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın önde çıkması, Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'nun ayarlarını bozdu. Koru, "Ezici çoğunluğundan 'Ekonomi' cevabı alınan ülkede, aynı insanlara 'Bu pazar günü seçim olsaydı oyunuzu hangi partiye verirdiniz?' sorusu yöneltildiğinde % 30’u kadarından hala 'AK Parti' cevabı alınmasını anlamakta zorlanıyorum" diyerek hazımsızlığını ortaya koydu. "İtiraf ediyorum: Benim de anlamakta zorlandığım konular çok…" başlıklı yazısında milletin iradesine dil uzatmaya yeltenen Koru'ya sosyal medyadan büyük tepki geldi.  

 

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