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Medya O gelişme, CHP amigosu Can Ataklı'yı deliye döndürdü! Sakin ol şampiyon, kalpten gideceksin vallahi
Medya

O gelişme, CHP amigosu Can Ataklı'yı deliye döndürdü! Sakin ol şampiyon, kalpten gideceksin vallahi

Güvenlik şirketi SADAT’ın reklamı, CHP amigosu Can Ataklı'nın kimyasını bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Uğur Dündar’a konuştuğu programın banttan yayını esnasında SADAT’ın reklamının yayımlanması üzerine Ataklı, pireyi deve yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 13:34:00 -
O gelişme, CHP amigosu Can Ataklı'yı deliye döndürdü! Sakin ol şampiyon, kalpten gideceksin vallahi

Güvenlik şirketi SADAT’ın reklamı, CHP amigosu Can Ataklı'nın kimyasını bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Uğur Dündar’a konuştuğu programın banttan yayını esnasında SADAT’ın reklamının yayımlanması üzerine Ataklı, pireyi deve yaptı.

Basit bir reklamdan saçma sapan sonuçlar çıkarmaya çalışan Ataklı, Korkusuz gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dikkat ederseniz reklamda SADAT logosunun yanında “silahlı adamlar” var.

Böyle şey olur mu?

Adeta bir silahlı örgütün propagandası yapılıyor.

Bir televizyonun silahlı adamların olduğu bir reklam anonsunu “para için!” kabul etmesi akıl alır gibi değildir.

CHP, “Bize yayında kazık atıldı” demek yerine açıkça bir silahlı örgüt propagandası yapılmasına karşı suç duyurusunda bulunması gerek değil mi?"

 

 

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