O doçent şimdi de öğrencileri hedef aldı

Derslerinde Anayasa Hukuku ile bağdaşmayan konulara girdiği yönünde eleştirilen, daha önce hakkında soruşturma da başlatılmış olan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Seydi Çelik, İslam’a yönelik hakaretlerini duyurduğumuz haberimizin ardından öğrencileri hedef aldı. Çelik, Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören iki öğrenci hakkında mahkemeye başvuracağını duyurdu.

Önce inkar etti, sonra öğrencileri hedef aldı

Akit’in “Komünist doçentten başörtüsüne hakaret” haberiyle skandallarını gündeme taşıdığı Doç. Dr. Seydi Çelik açıklama yaptı. Haberimizden önce gazetemize konuşmayan Seydi Çelik, derslerinde Kur’an-ı Kerim’e, başörtüsüne ve ezana dil uzattığına ilişkin manşetimizle ilgili inkar yöntemine başvurarak, “İfade özgürlüğü kadar inanç özgürlüğüne de sonuna kadar saygı gösterilmesi gerekliliğine inanmakta ve derslerde bunu savunmaktayım. Ne derste ne başka bir yerde, dinlere ve inançlara saygısızlık etmem mümkün değildir. Dolayısıyla ‘Kur’an-ı Kerim’e, başörtüsüne ve ezana dil uzattı’ suçlamasının aslı astarı yoktur. Ben bilim insanıyım siyasetçi değilim” dedi.

Derslerde İslam karşıtı baskı

Gazetemizde 28 Nisan’da “Komünist doçentten başörtüsüne hakaret” başlığıyla yayınlanan haberde, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Seydi Çelik’in şimdi de İslam’a hakaret ifadeleriyle öğrencilere baskı kurduğu; Kur’an-ı Kerim’e, başörtüsüne ve ezana saygısızlık ederek korkunç tahriklere kalkıştığı iddiaları gündeme taşınmıştı. Kocaeli Üniversitesi’nde Anayasa Hukuku derslerine giren Seydi Çelik’in, öğrencilere karşı İslam’ın kutsallarını hedef alarak, “Size Kur’an’ın kimler tarafından yazıldığını söylesem sınıf karışır”, “Kadınlar niye başlarına örtü geçirir? Çıplak olunsa ne olur? Zaten Tanrı sizin çıplak halinizi bilmiyor mu?”, “Çan Hristiyanların ibadete çağrısıdır, ezan ise sadece çağrıdır, kutsal değildir. Türkçe okunmalıdır” şeklinde sapkın ifadeler kullandığı yazılmıştı. Seydi Çelik daha önce de derste ‘Komünist Manifesto’ kitabı okuttuğu gerekçesiyle soruşturma geçirmişti.