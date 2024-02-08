O dayakçıların avukatları konuştu… Darpçı teğmenlere en fazla kınama cezası verilmeliymiş!

Tuzla piyade okulundan ihraç edilen darpçı teğmenlerin avukatlarından skandal açıklama.

Genç teğmenleri darp eden dayakçıların sadece tepki gösterdiği öne sürülen açıklamada, müvekkillerinin ihraç edilmesinin nedeninin, ordu içerisindeki bir kutuplaşma olduğunu öne sürüldü.

ATATÜRK KONUSUNDA BİR KUTUPLAŞMA VARMIŞ

10 Kasım’da Atatürk fotoğrafı takmadıkları iddiasıyla 3 teğmeni darp edip, sosyal medya gruplarında da tehdit ettiği iddia edilen dayakçı 4 teğmenin avukatı Abdullah Yasin Üstündağ, Çağlar Altun, Demet Reçber Öztürk, Ece Üstündağ, Erhan Tokatlı, Ersin Kaya, İbrahim Yılmaz, İlter Aksoylu, Mustafa Güler, Namık Öztürk ve Serdar Öztürk imzasını taşıyan açıklamada, “6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 16/c maddesinde yer alan tanıma göre göre müvekkillerimize verilebilecek en yüksek ceza “kınama” cezası iken, söz ve eylemlerinin hizmete engel davranış olarak kabul edilmesi suretiyle müvekkillerimiz hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmesi; Atatürk konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir kutuplaşma olduğunun ve bu kutuplaşmanın hizmete engel olduğunun kabul edilmesi anlamına gelir” denildi.

İBADET VE İNANCA YÖNELİK KASITLARI YOKMUŞ!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teğmenler arasındaki tartışmanın inanç ve ibadet özgürlüğü temelinde olmadığı öne sürülen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Hemen belirtmek gerekir ki iddiaya konu vakıada dini inanç ve ibadet özgürlüğü temelinde bir çekişme veya kutuplaşma bulunmamaktadır.”

NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okulu’nda düzenlenen 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk resmi takmadığı yalanıyla 3 teğmen önce hedef haline getirilmiş, ardından yaklaşık 90 kişilik cunta heveslisi bir grup teğmen tarafından koğuşları basılarak darp edilmişlerdi. 18 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, sırf namaz kıldıkları gerekçesiyle, sözde Atatürkçü teğmenlerin hedefi olan ve ihanet medyasının linç girişimine maruz kalan 3 teğmen ile 4 saldırganı silahlı kuvvetlerden ihraç edilmesine karar vermişti.