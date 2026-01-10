O da tenise gitti: Almanya’nın Ekrem’ine istifa baskısı

Türkiye’de Elazığ depreminde Erzurum’a kayağa giden, İstanbul’daki kar esaretinde balıkçıda İngiliz büyükelçiyle içki içen, İstanbul’daki sel felaketinde bodrumda tatil yapan İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Almanya versiyonu ortaya çıktı…

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, bölgede yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi krizi sırasında tenis oynadığı ortaya çıkınca artan istifa baskısıyla karşı karşıya kaldı. Muhalefet partileri ile eski belediye başkanları Wegner’in görevden ayrılmasını talep ediyor.

Elektrik kesintisine yol açan saldırıyı Volkan Grubu (Vulkangruppe) adıyla bilinen aşırı solcu bir örgüt üstlendi.

Wegner, pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi günü 40 binden fazla Berlin hanesini elektriksiz bırakan terör saldırısı sırasında “tüm gün telefon başında olduğunu” söyledi.

Ancak Berlin Eyalet Başbakanlığı, eyalet kamu yayıncısı rbb’ye yaptığı açıklamada, Wegner’in cumartesi günü saat 13.00–14.00 arasında partneri ve Eğitim Senatörü Katharina Günther-Wünsch ile tenis oynadığını doğruladı.

Günther-Wünsch de eleştirilerin hedefinde. Eğitim Senatörü olarak, elektrik kesintisinden etkilenenler için çok sayıda spor salonunun kısa sürede acil barınma merkezine dönüştürüldüğü süreçte acil görevler üstlenmesi gerekiyordu. Wegner ise perşembe günü yaptığı savunmada, “Bir krizi bir buçuk gün öncesinden sona erdirmişseniz özür dilemek için bir neden yok. Süreci iyi yönettik,” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLER TIRMANIYOR

Eyalet Başbakanlığı, Wegner’in her an ulaşılabilir olduğunu ve tenis maçının hemen ardından çalışmalarına döndüğünü vurguladı. Ancak Wegner’in tenis oynadığı saatlerde, dondurucu soğukta on binlerce Berlinli elektriksiz kalmıştı.

Olayın, Wegner’in siyasi hedeflerini ve kendisini iktidara taşıyan “hukuk ve düzen” savunucusu imajını zedelediği belirtiliyor. Bir dönem Willy Brandt’ın başardığı gibi Berlin Eyalet Başbakanlığı’ndan Almanya Şansölyeliği’ne uzanan bir siyasi yükselişin artık mümkün görünmediği yorumları yapılıyor.

FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, X'teki paylaşımında “Kai Wegner istifa etmeli” paylaşımında bulundu. Berlin FDP, BSW ve AfD de Wegner’in istifasını talep eden partiler arasında yer alıyor.

SPD’li eski Berlin Belediye Başkanı Walter Momper, dpa’ya göre tenis maçını “absürt” olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma çağrısı yaptı.

Wegner’in pazartesi günü Berlin Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu’nda soruları yanıtlaması bekleniyor. Berliner Morgenpost’un haberine göre oturum talebi Yeşiller tarafından verildi.

Yeşiller’in iç politika sözcüsü Vasili Franco, “Yönetici Eyalet Başbakanı’nın parlamentoya açıklama yapmasını zorunlu görüyoruz,” dedi. Wegner’in ayrıca gelecek perşembe günü hükümet açıklaması yapması planlanıyor.

KOALİSYON BASKI ALTINDA

Şansölye Friedrich Merz’in “usullerde eleştirilecek bir durum yok” sözleriyle verdiği desteğe rağmen, koalisyon içindeki rahatsızlık artıyor.

CDU’lu siyasetçi Philipp Amthor, Markus Lanz programında, “Bu olay güvenilirliği sarstı. Siyasi hataların sorumluluğunu üstlenmek önemlidir,” dedi.

Olay, Berlin’deki CDU-SPD koalisyonunu da zorlayabilir. SPD’li Ekonomi Senatörü Franziska Giffey, “Ben olsaydım durumu farklı yönetirdim” ifadelerini kullandı. SPD’nin önde gelen isimlerinden Steffen Krach ise Tagesspiegel’e, “Daha kötüsü hangisi bilmiyorum: Berlinlilere yalan söylemesi mi, yoksa tenis maçının halktan daha önemli olması mı?” dedi.

2023’te göreve gelen Wegner, o dönemde “bu kentin sorunlarını güvenilir biçimde birlikte çözen bir hükümet” kurmak istediğini söylemişti. Ancak CDU’lu siyasetçinin şu aşamada yeniden seçilme şansı zayıf görünüyor.