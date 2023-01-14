O da O yolun yolcusu oldu! 35'lik yıldız gün sayıyor...

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik'e Arabistan yolu gözüktü. Son dönemde Türkiye'den Arap Yarımadası'na yapılan transferler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şimdi de gözlerini Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik'e çevirdiler. Detaylar haberimizde…

Trabzonspor'da son maçlarda yedek kulübesinde oturan ve devre arası transfer döneminde gitmek istediğini yönetime bildiren tecrübeli oyuncuya talip çıktı. Değerlendirmeye alan Bordo-mavili ekip önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyorTransfer sezonunun açılmasıyla birlikte kulüpler Bordo-mavili ekibin kapısını çalmaya başladı. Abdullah Avcı'nın kadro yapılanmasında forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu Bordo-mavili ekipten ayrılma kararı aldı. Suudi Arabistan'ın Al Shabab kulübünün yetkilileri geçtiğimiz günlerde Trabzonsporlu yetkililerin kapısını çaldı.

Akşam'a göre; bu sezon Abdullah Avcı'nın düzenli forma şansı vermediği Marek Hamsik, Bordo-mavililerle sözleşmesinin son senesinde. Trabzonspor, Marek Hamsik'in ilerleyen yaşını da düşünerek yıldız ismin takımdan ayrılmasına izin verecek.

Bu yıl Trabzonspor'un dalgalı seyreden performansında her zaman beklediğimiz etkiyi yapamamış ve hayal kırıklığına neden olmuştu. Bu sezon biri Süper Lig'de biri Avrupa Ligi'nde olmak üzere iki golü bulunurken asisti bulunmuyor.