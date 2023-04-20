O da çare olamadı... Trabzonspor yine kayıp!
Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkan Trabzonspor, rakibi karşısında 4-1 yenilerek kazanamama serisini 4 maça çıkardı.
Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkan Trabzonspor, rakibi karşısında 4-1 yenilerek kazanamama serisini 4 maça çıkardı.
8. dakikada ilk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. Gradel’in sol çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği topa Yatabare’den önce son anda savunmaya ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
11. dakikada konuk ekip golü buldu. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Markovic’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 0-1
22. dakikada Larssen kırmızı kartla Trabzonspor’u 10 kişi bıraktı.
27. dakikada Sivasspor penaltıdan eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas’ın kafa vuruşunda kaleci son anda sağına uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun takibinde Hakan Arslan, Larsen ile mücadelesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Saiz, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 1-1.
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32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sağ kanattan ön direğe ortasına Yatabare’nin vuruşunda, top az farkla auta gitti.
34. dakikada kırmızı-beyazlılar sağ kanattan yine etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt’un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.
37. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe doğru ortaladı. Erdoğan Yeşilyurt’un kafayla kaleye gönderdiği top, Hüseyin Türkmen’in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 2-1 önde tamamladı.
48. dakikada Appindangoye’nin kafa vuruşu auta gitti.
57. dakikada savunmadan çıkarken Hamsik’in kaptırdığı topta Charisis’in pasında Saiz’in enfes ve düzgün vuruşu ağlara gitti: 3-1
64. dakikada Erdoğan’ın pasında Yatabare’nin dokunuşunu Uğurcan Çakır güçlükle kurtardı.
70. dakikada Charisis’in pasında topla buluşan Gradel’in sert şutu kaleye paralel olarak dışarı çıktı.
72. dakikada Saiz’in topuk pasıyla topla buluşan Gradel bomboş pozisyonda topu dışarı attı.
78. dakikada Bartra’nın pasında Bardhi’nin vuruşunu kaleci Ali kornere çeldi.
87. dakikada Bartra’nın sert vuruşu auta gitti.
90+3. dakikada Caicedo attığı golle maçın skorunu ortaya çıkardı: 4-1