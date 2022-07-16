O çocuk ile annesi depremde can verirse, sorumlusu siz değil misiniz, Cumhuriyet'çiler!

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CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, yalan, iftira ve algı operasyonlarıyla AK Parti'yi hedef almayı sürdürüyor.

Halkın mağduriyetini düşünüyormuş gibi yapan ancak siyasi tetikçilikle CHP'yi iktidara getirmeye çalışan Cumhuriyet isimli paçavra, AK Partili belediyeyi hedef alarak kentsel dönüşüme karşı çıktı.

Duygu sömürüsüyle kentsel dönüşümü karaladı

Kentsel dönüşüme karşı direnen Fetihtepe mahallesinden Dilek Kaya isimli vatandaşın "çocuğunu leğende yıkadığı"nı haber yapan Cumhuriyet, AK Partili Beyoğlu Belediyesi'nin 1 aydır elektrik, doğalgaz ve su verilmediğini ileri sürdü.

Sözde haberde, depreme dayanaksız binalar için verilen 'kentsel dönüşüm' kararının 'zulüm' olduğunu yazdı.

Hem depreme tedbir alınmıyor, hem de kentsel dönüşüme karşı çıkıyor

Cumhuriyet, hem depreme tedbir alınmıyor diye yaygara koparırken diğer taraftan da AK Partili belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkıyor. CHP'nin yayın organı, kentsel dönüşümün mağduriyet ürettiğini öne sürüyor.

Depremde can verirlerse sorumlusu siz değil misiniz Cumhuriyetçiler!

Herhangi bir depremde yıkılacak olan binaların kentsel dönüşümü yapılması gerekirken, Cumhuriyet'in bu çalışmalara köstek olması manidar karşılanıyor.