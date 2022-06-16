  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O cezaevinde 'olağanüstü hal' tatbikatı yapıldı
Yerel

O cezaevinde 'olağanüstü hal' tatbikatı yapıldı

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde "olağanüstü hal" tatbikatı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 15:53:00 -
O cezaevinde 'olağanüstü hal' tatbikatı yapıldı

Tatbikat kapsamında senaryo gereği sabah saatlerinde mahkumların isyan çıkardığı cezaevinde yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, cezaevi dışında ve içinde güvenlik önlemi aldı ve olaya müdahale etti.

Tatbikatı izleyen Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, tatbikatın başarılı geçtiğini söyledi.

Tatbikatta görev alanları tebrik eden Arısoy, "Son derece başarılı ve gerçeği aratmayan tatbikatta emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu ve benzeri tatbikatların önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23