O borsalarda satışlar hızlandı!

Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor. Çin’in ülkeye gelenlere yönelik karantina zorunluluğunu kaldırarak Kovid tedbirlerindeki gevşeme adımlarını sürdürmesi dün sabah saatlerinde küresel risk iştahını desteklemesine karşın risk iştahındaki iyileşmenin kalıcılık sağlayamadı. Merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve küresel ekonomilere ilişkin zayıf beklentiler piyasalarda baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yurt içinde, dün sekiz işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 azalışla 5.434,51 puandan tamamladı.

Dün, gün içinde 18,7998'le tüm zamanların en yükseğini test eden dolar/TL, bugün saat 13:00 itibarıyla 18,71 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 19,90'dan alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 ve 5.350 seviyelerinin destek, 5.450 ve 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi güne yüzde 0,17 yükselişle 5443,83 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99'la turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,30'la bilişim oldu.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 azalışla 5.425,08 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,43 puan değer kaybederek 5.425,08'e indi. Toplam işlem hacmi 51,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD

Bugün konut piyasasına ilişkin açıklanacak verilerin ekonomiye ilişkin ipucu vermesinin beklendiğini aktaran analistler, ülkede devam eden kar fırtınasının da yakından takip edildiğini ifade etti. Dün, ABD'de S&P Case-Shiller 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks, ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 artarak Ekim 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 düştü, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

AVRUPA

Bugün İngiltere piyasasının tatil sonrası işleme açılacak olmasına karşın, Noel tatilini yılbaşı tatiliyle birleştiren yatırımcılar nedeniyle bölge genelinde düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Dün, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 geriledi.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 artışla 429,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 değer kazancıyla 14.044 puandan işlem görüyor. İngiltere'de Noel tatili bugün de devam ederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 yükselişle 6.564 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 8.314 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 primle 24.034 puanda seyrediyor.

ASYA

Asya pay piyasalarında Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmesiyle kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları endişeye neden olmaya başladı. Ülkede hastanelerin kapasitesinin zorlanmaya başladığına ilişkin haber akışı ekonominin beklenilen sürede normale dönemeyeceği yönündeki korkuları beslerken, pay piyasalarını da baskılıyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerilerken, iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, Çin'de artan vaka sayılarının pay piyasalarını baskılaması ile karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 26.341 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 133,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,07 primle 60.973 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,39 değer kazancıyla 19.866 puanda seyrediyor.

PARA PİYASASI

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6880 liradan, euro 19,8980 liradan güne başladı. Dün, doların satış fiyatı 18,7210 lira, euronun satış fiyatı ise 19,9230 lira olmuştu.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 18,7160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 19,9360'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 22,5580'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 104,2'den işlem görürken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,0650 seviyesinde hareket ediyor.

Gün Ortası: İstanbul serbest piyasada dolar 18,7130 liradan, euro 19,9040 liradan işlem görüyor

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2030 ve dolar/yen paritesi 134 düzeyinde seyrediyor.

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