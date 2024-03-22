O bölgeyi resmen vatandaşına verecek artık! Nihayet düğmeye basıyor... Milli arada ders yoğun...

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, vatandaşı Gedson Fernandes ile bir görüşme yaptı. Portekizli çalıştırıcı, futbolcusundan hücuma daha fazla katkı vermesini söyledi.

Süper Lig'de son üç haftada galibiyet alamayan Beşiktaş, milli ara dönemini iyi geçirmek istiyor.

Zirvedeki Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 4. basamakta bulunan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Fernando Santos, yıldız isim Gedson Fernandes'la yakından ilgileniyor.

TRT Spor'un haberine göre; Santos, Gedson ile kısa bir görüşme yaptı. Portekizli teknik adam, 25 yaşındaki futbolcudan hücuma daha çok katkı vermesini istedi.

Fernandes'in savunma performansından memnun olan Santos, vatandaşına hücumda Ernest Muçi ile forvet oyuncularına daha yakın oynamasını gerektiğini belirtti.

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Fernando Santos, Gedson’dan takım savunmadayken Al Musrati’ye, hücumdayken ise Muçi’ye yakın olmasını söyledi.

16 milyon euro piyasa değerine sahip olan Gedson, bu sezona iyi bir başlangıç yapsa da performansıyla düşüşe geçti.

2023-2024 sezonunda siyah-beyazlı formayla 36 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistle mücadele etti.