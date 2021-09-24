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Gündem O bölgeye yağan kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
Gündem

O bölgeye yağan kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25-30 santimetreyi bulurken, ziyaretçiler karlı havayı eğlenceye dönüştürdü.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 17:27:00 -
O bölgeye yağan kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki köy ve yaylalarda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, bölgeye yakın yaylalarda da aynı manzara yaşandı.

Kırklar Dağı, Karester Yaylası, Mağlakambos Yaylası, Sarı Kaya Yaylası'nın beyaza büründüğü bölgede ara ara yağmur ve kar yağışı devam ediyor.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm bölgesi Uzungöl'ün ise rengi kahverengiye dönüştü. Uzungöl'e 8 kilometre uzaklıktaki Karester Yaylası'nda da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bölgeye Türkiye'nin farklı illerinden ve Almanya'dan gelen turistler, karın keyfini çıkararak dolayasıya eğlendi. Bu mevsimde Uzungöl'ün başka bir güzel olduğunu vurgulayan ziyaretçiler, özellikle Karester Yaylası'nın keşfedilmeyi bekleyen yerlerden olduğunu söylediler.

Bölgede hayvancılık yapanlar hayvanlarını su içmesi için yaylanın daha yukarı kesimine doğru çıkartırken ise ilginç görüntüler oluştu.

 

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