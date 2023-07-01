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Dünya O bölgede zincirleme kaza: 48 ölü, 20 yaralı!
Dünya

O bölgede zincirleme kaza: 48 ölü, 20 yaralı!

Yeniakit Publisher
2023-07-01 09:22:00 -
O bölgede zincirleme kaza: 48 ölü, 20 yaralı!

Kenya'nın Londiani kasabasında bir kamyonun sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu çok sayıda araca çarptı. Kazada 48 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kenya'nın Londiani kasabasında bir kamyonun sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu çok sayıda araca çarptı. Kazada 48 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ülkenin batısında yer alan Londiani kasabasında bir nakliye kamyonunun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aralarından minibüs ve motosikletin de bulunduğu 6 araca çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 48 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kenya Kızılhacı kaza nedeniyle ağır yaralıların olduğunu ve ölü sayısından endişe edildiğini belirtti. (İLKHA)
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