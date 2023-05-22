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Dünya O bölgede restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
Dünya

O bölgede restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 09:26:00 -
O bölgede restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Ülkenin güneybatısındaki Santa Elena kentinde bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Rasgele ateş açan saldırganlar, 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken ölenler ise morga kaldırıldı.

Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (İLKHA)
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