O bölgede restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Ülkenin güneybatısındaki Santa Elena kentinde bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Rasgele ateş açan saldırganlar, 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken ölenler ise morga kaldırıldı.
Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (İLKHA)
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