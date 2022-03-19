O bölgede otobüs kazası: 22 ölü 38 yaralı!
Tanzanya'nın Morogoro bölgesinde otobüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
Kaza, Morogoro şehrinin Melela Kibaoni bölgesinde meydana geldi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre ticaret merkezi Darüsselam'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden kamyon ile Mbeya şehrinden Tanga şehrine giden yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
Morogoro bölge polis komutanı Fortunatus Musilimu, yolculardan 13'ünün olay yerinde, 9'unun hastane hayatını kaybettiğini belirterek 38 yaralının tedavisinin sürdüğünü söyledi. Musilimu, yaralılardan bazılarının kritik durumda olması nedeniyle daha fazla ölümün meydana gelebileceğini ifade etti.
Musilimu, kazanın, kamyon sürücüsünün bir motosikleti sollamaya çalışırken karşıdan gelen otobüsle kafa kafaya çarpışması sonucu oluştuğunu kaydetti. (İLKHA)