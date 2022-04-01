O bölgede maden çöktü: 8 ölü!

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a 200 kilometre mesafede Aleksinac kasabasında bulunan Soko kömür madeninde çökme meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye gelen çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin müdahalelerinin üzerine yetkililer 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 maden işçisinin ise yaralandığı söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından hastane yetkilisi Goran Vidiç, meydana gelen kazanın çok üzücü olduğunu belirterek, “Hastanede acil olmayan tüm ameliyatlar iptal edildi. Burada durum çok zor. İşçilerin ailelerinin, yakınlarının üzgün bekleyişleri sürüyor. 18 yaralı işçinin şuanda hastanede tedavileri devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihaylovic, olayın ardından kazada hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin ailelerini ziyaret ederek, “Polis ve tüm yetkili ekiplerimiz yaşanan maden faciasının nedenini tespit etmek için çok geniş bir soruşturma yürütüyorlar” dedi.

"Kazaya Metan Gazi Salınımı Neden Oldu"

Soko Maden Müdürü Drago Milinkovic ise kazaya metan gazı salınımının neden olduğunu söyleyerek, “Madende güvenlik önlemleri en üst seviyede. Ancak ani bir metan gazı salınımının gerçekleşmesinin ardından ekipman yetersizliği oluştu” dedi.

Sırbistan’da 1989 yılında da madende meydana gelen patlamada 90 işçi, 1998’tarihinde de aynı madende 29 kişi hayatını kaybetmişti.