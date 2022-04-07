O bölgede her yıl 3,5 milyon insan iklim krizi nedeniyle ölüyor!

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, iklim krizinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık tehdidi olduğu ifade edildi.

Batı Pasifik'te her yıl yaklaşık 3,5 milyon insanın, hava kirliliği, aşırı hava olayları veya su kaynaklı hastalıklar gibi çevresel nedenlerin bir sonucu olarak öldüğü ifade edilen açıklamada, "Batı Pasifik'te her 14 saniyede bir kişi hava kirliliğinden ölüyor ve insanların yüzde 90'ından fazlası, büyük ölçüde iklim değişikliğine neden olan aynı fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan sağlıksız düzeyde dış hava kirliliği soluyor."

Açıklamada, yükselen deniz seviyeleri ve artan tropik fırtınaların tatlı suya erişimi azalttığı, sahilleri ve resifleri bozduğu, yerleşim yerlerini ve sağlık altyapısı yıkarak Pasifik'teki insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını tehdit ettiği vurgulandı.

Batı Pasifik'te 93 milyondan fazla çocuk aşırı kilolu veya obez

Günümüzde, kirlilik ve plastikler en derin okyanuslarda ve en yüksek dağların dibinde dahi bulunabildiğine ve besin zincirine girdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Aşırı işlenmiş, sağlıksız yiyecek ve içecek üreten sistemler, bir obezite dalgasını tetikliyor ve sera gazı emisyonlarının üçte birini oluştururken kanser ve kalp hastalıklarını artırıyor. Şu anda Batı Pasifik'te 93 milyondan fazla çocuk aşırı kilolu veya obez."

Açıklamada, "İnsanların sağlığını iklim değişikliğinden korumak enerji, ulaşım, doğa, gıda sistemleri ve finans dahil her sektörde dönüşümsel eylem gerektirir. Gezegen ve insan sağlığı için bu yıkım döngülerini kırmak için yasal eylem, kurumsal reform ve bireylerin sağlıklı seçimler yapmalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir." ifadelerine dikkat çekildi.