O bölgede aşırı yağışlar bir ayda 165 can aldı!

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA), ülkeden muson mevsiminden önce 14 Haziran'dan bu yana etkili olan aşırı yağışların bilançosunu paylaştı.

Buna göre Belucistan'da sağanak yağışlar nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Sindh eyaletinde de bir haftadan uzun süredir şiddetli yağışların görüldüğü Karaçi'nin de aralarında bulunduğu sel felaketinde 38 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Hayber-Pahtunhva eyaletinde 24, doğu Pencap eyaletinde 23 ve ülkenin diğer bölgelerinde 15 kişi olmak üzere toplamda 165 kişi aşırı yağışlar nedeniyle hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı.

Ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde toplam 1.319 hayvan telef oldu. Sağanak yağışlar sırasında yaklaşık 350 ev tamamen, 781 ev ise kısmen yıkıldı. (İLKHA)