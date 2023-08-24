O belediyenin eğitim akademileri, 557 öğrenci üniversiteye yerleştirdi

Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi’nin açtığı eğitim kurslarına katılına 557 öğrenci farklı bölümlerden üniversiteye yerleşti.

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren eğitim akademileri, bilgievleri ve okuma salonlarında sınavlara hazırlanan öğrenciler tüm yıl verdikleri emeğin karşılığını aldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla hem adayların hem de Kayapınar’ın eğitim kadrosunun yüzü güldü. 557 öğrenci farklı bölümlerde üniversiteye yerleşti.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, belediye olarak ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde yaşayan sosyo-ekonomik durumu düşük öğrencilere ücretsiz eğitim desteği vermek amacıyla Kayapınar Akademileri, bilgievleri ve okuma salonlarını açtıklarını söyledi.

Kaymakam Karaman, aldıkları sonuçlardan sonra da her yıl bir önceki yıla göre başarılarını katlayarak devam ettirdiklerinden dolayı bunun haklı gururunu ve mutluluğunu eğitim hizmetleri ailesi olarak yaşadıklarını dile getirdi.