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Yerel O belediyeden örnek davranış! Suya indirim üzerine indirim yaptı
Yerel

O belediyeden örnek davranış! Suya indirim üzerine indirim yaptı

​Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü belirten yetkililer suya toplamda yüzde 14'lük bir indirim yaptıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 09:12:00 -
O belediyeden örnek davranış! Suya indirim üzerine indirim yaptı

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, su tüketim bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşüren Adıyaman Belediyesi, meclis kararıyla bu indirimin üzerine bir indirim daha yaptığını müduyurdu.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Su fiyatlarındaki yüzde 7’lik KDV indirimin ardından şimdi de yüzde 7’lik su fiyatı indirimi yaptık. Vatandaşlarımızın su faturalarına toplamda yüzde 14 indirim uygulanmış olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. (İLKHA)

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