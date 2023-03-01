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Gündem O belediyeden kentsel dönüşüm konusunda bir ilk: Vatandaşlara 75 bin liraya kadar hibe kararı
Gündem

O belediyeden kentsel dönüşüm konusunda bir ilk: Vatandaşlara 75 bin liraya kadar hibe kararı

Elazığ Belediyesi, Aşağı Demirtaş köyünde 500 adet müstakil konut inşa edecek. Belediye, bu konutlardan elde edilecek gelirle kentsel dönüşüme katılacak vatandaşlara hane başı 75 bin liraya kadar hibe verecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 19:29:00 -
O belediyeden kentsel dönüşüm konusunda bir ilk: Vatandaşlara 75 bin liraya kadar hibe kararı

Elazığ Belediyesi, Aşağı Demirtaş köyünde 500 adet müstakil konut inşa edecek. Belediye, bu konutlardan elde edilecek gelirle kentsel dönüşüme katılacak vatandaşlara hane başı 75 bin liraya kadar hibe verecek.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların deprem bilincini hayatlarının merkezlerine yerleştirmesi gerektiğini belirten Başkan Şerifoğulları, "Elazığ Belediyesi olarak her zaman her koşulda olduğu gibi bu hususta da vatandaşımız için gerektiğinde gövdemizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Elazığ Belediyesi olarak şehrimizi daha güvenli yarınlara hazırlamak adına önemli bir adim daha atıyoruz. Aşağı Demirtaş Mahallesi'nde 560 dönümlük alanda yaklaşık 500 adet müstakil konut inşa edeceğiz. Bu konutların satışından elde edilecek geliri ise şehrimizin kentsel dönüşüm çalışmalarına aktarmak istiyoruz. Bu doğrultuda 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'na göre yapılacak olan riskli yapılara nakit desteği sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam etmektedir. Vatandaşlara 50-75 bin lira arasında teşvik amaçlı hibe vereceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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