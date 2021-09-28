O aşılar raflarda kaldı!

Bir yanda Covid-19 salgınıyla mücadele bir yanda ise havaların soğuması sebebiyle grip aşısına olan ilginin artması bekleniyor.

Hem aşı fiyatının yüksek olması hem de hava sıcaklığının da beklenin üstünde seyretmesi nedeniyle grip aşısına talep yok.

Sonbahar mevsimiyle birlikte uzmanların özellikle risk gruplarına vurdurmasını önerdiği grip aşısı için eczaneler hazırlıklarını tamamladı. Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte Siirt’teki eczanelerde de grip aşısının satışı başladı.

Grip aşısı yetişkinler için satış fiyatı 117 TL çocuklar için ise 121 TL

Bu yıl grip aşısı fiyatının geçen seneye oranla yüksek olduğunu dile getiren Eczacı Adnan Efe hem aşı fiyatının yüksek olması hem de hava sıcaklığının normalin üstünde seyretmesinden dolayı grip vakası pek görülmediğini bu nedenle de aşıya talebin olmadığını söyledi.

Efe, "Grip aşıları şu anda Türkiye'ye geldi ve depolardan eczanelere dağıtılmaya başlandı. Fakat geçen sene olduğu gibi vatandaş tarafından bir talep yok. Aşıların yetişkin için perakende fiyatı 117 TL, çoçuklar için ise 121 TL'dir.

Geçen sene grip aşıları devlet tarafından karşılanmıştı ama bu sene böyle bir uygulama olmadığı için grip aşısını isteyen veya talep eden yok. İşin doğrusu havalarında güzel gitmesi ve sıcakların da devam etmesi, grip vakalarını minimize etmiş vaziyette. Ciddi anlamda grip vakaları görülmüyor. Bu nedenle de talep te yok." ifadelerini kullandı.

"Fiyat geçmiş yıllara göre çok yüksek. Ücretsiz olursa vatandaş için güzel olur"

Grip aşısı olunca Covid-19 aşı olmaya gerek yok düşüncesinin bilimden uzak bir düşünce olduğunu ifade eden Efe, aynı şekilde Covid-19 aşısının da yapılması gerektiğine dikkat çekti.

"Risk gurubunda ve belirli bir yaş aralığındaysanız, vücut direnciniz yani bağışıklık sisteminiz zayıfsa kronik bir hastalığınız varsa, mutlaka grip aşılarını yaptırmanızda fayda vardır." diyen Efe, aşı olmanın gerekliliğini şu şekilde anlattı:

"vatandaşların Covid-19 aşılarını da yaptırmaları gerekiyor. Aşı sayesinde siz vücudunuza düşmanı tanıtmış oluyorsunuz. Vücut enjekte edilen yabacı maddeyi sorguluyor ve bu şekilse savunma mekanizması kuruyor. Virüse karşı direnç göstermeye, savaşmaya başlıyor ve hastalığın belirtilerini çok daha hafif bir şekilde atlatmış oluyorsunuz. Devlet geçmiş yıllarda grip aşılarını ücretsiz yaptı ama fiyat geçmiş yıllara göre çok yüksek. Devlet geçmiş yıllarda olduğu gibi aşıyı ücretsiz yapar mı? bilemiyorum ama eğer ücretsiz yaparsa vatandaş için güzel olur."