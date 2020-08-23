O aşılar için onay bekleniyor

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin aşı geliştirme çalışmalarıyla bilinen Biontech ve Pfizer isimli ilaç şirketlerinden yeni bir açıklama geldi. Her iki şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen koronavirüs aşılarının acil durumlarda kullanılabilmesi için onay beklendiği ve bu onayın Ekim ayında gelebileceği belirtildi.

Ayrıca aşıların çocuklar üzerinde hangi yöntemlerle deneneceği konusunda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) ile görüştüklerini bildiren şirket yetkilileri, geliştirilen aşıların 11 bin kişi üzerinde test edildiği bilgisini paylaştı.