  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam O anlar böyle kaydedildi! Aksiyon filmi değil Adana
Yaşam

O anlar böyle kaydedildi! Aksiyon filmi değil Adana

Yeniakit Publisher
2024-07-22 09:40:00 -

Adana'da aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Olay saniye saniye kaydedildi.

Adana'da polisin yaralanma pahasına tekme ile durdurduğu motosiklet sürücüsünün kilometrelerce kaçtığı ve yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 19 Haziran akşamı saat 22.50 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini gören Kadir Ö. (21), motosikletiyle kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yaya durumda olan yunus polisi Gaffar Ercüment Aydın, kaçan motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. Motosikletli Kadir Ö. ise motosikletini önüne geçen polisin üzerine sürerek kendisini durdurmak isteyen polis memurunu yaraladı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Kadir Ö., ardından yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi söz konusu şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli Kadir Ö. gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ayağından yaralanan polis memuru Gaffar Ercüment Aydın ise hastaneye kaldırıldı.

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri ve şüphelinin yakalanma anları ise saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Kadir Ö.'nün, "Uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama ve benzeri olaylardan toplam 15 suç kaydının olduğu ve 26 dosyadan arandığı belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kapadokya’da görsel şölen mest etti
Kapadokya’da görsel şölen mest etti

Yaşam

Kapadokya’da görsel şölen mest etti

Mahalleyi ayağa kaldırdı! Evi yaktı savunması şaşırttı
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Evi yaktı savunması şaşırttı

Yaşam

Mahalleyi ayağa kaldırdı! Evi yaktı savunması şaşırttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23