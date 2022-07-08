O anket gündeme bomba gibi düştü! Vay vay vay vay

Optimar Araştırma'nın 23-28 Haziran tarihleri arasında bin 613 kişi ile yüz yüze yaptığı ankete göre AK parti açık ara önde. Cumhurbaşkanı seçiminde, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun oylarının toplamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranına yetişemiyor. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın yaptığı anketin sonuçlarını Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı. İşte o yazının ilgili bölümü:

"Optimar’ın ‘Geçen ayın en önemli sorunu nedir?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 58.9’u zamlar, yüzde 25.7’si ise enflasyon yanıtını vermiş. Birbirini tamamlayan iki başlık. Rusya-Ukrayna Savaşı dahi yüzde 7.4 oranıyla üçüncü sırada geliyor. Herkes kendi ekonomik savaşıyla meşgul.

Ekonomi ilk sırada

‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna verilen yanıt ise şaşırtıcı değil. Ankete katılanların yüzde 70.2’si ekonomi yanıtını vermiş. Onu yüzde 5.8’le Suriyeliler takip ediyor. Ekonomi diyenlerde genellikle kadınlar önde çıkardı ama bu kez erkekler birinci sırada geliyor. Kadınların yüzde 48.4’ü ekonomi derken, bu oran erkeklerde yüzde 51.6’ya yükseliyor.

Ekonomideki sorunu kim çözer?

Optimar’ın anketindeki can alıcı noktalardan birini de ‘Bu sorunu kim çözer?’ sorusu oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 26.6’sı AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 17.2 ile ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 7’yle İYİ Parti yer alıyor. Dördüncü sırada yüzde 6.6’yla HDP var. MHP yüzde 4.6 oranıyla beşinci sırada bulunuyor.

Ali Babacan ekonomi konusunda çok iddialı ama Zafer Partisi ve Yeniden Refah onu geçmiş durumda. Zafer Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde 1.7 ederken, Yeniden Refah diyenler 0.6 çıkıyor. DEVA Partisi ise yüzde 0.6’yla sekizinci sırada yer alıyor.

Neden AK Parti çözer?

AK Parti çözer diyenlerin yüzde 16.1’i çözüm odaklı olmasını gösteriyor. Bilgi, tecrübe ve istikrarlı diyenler yüzde 11.3 olurken, partinin çizgisini ve vizyonunu beğeniyorum diyenler yüzde 10’luk bir oranı oluşturuyor. Partinin liderine güveniyorum diyenler yüzde 9.4’le dördüncü sırada yer alıyor.

En beğenilen siyasetçi

AK Parti’nin oylarındaki iniş çıkışlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan en beğenilen siyasetçi anketindeki birinciliğini açık ara farkla korumayı başarıyor. Ankete katılanların yüzde 32.1’i en beğenilen siyasetçi olarak Erdoğan’ı işaret ederken, onu yüzde 14.3’le Mansur Yavaş takip ediyor. Selahattin Demirtaş’ın yüzde 7.5’le üçüncü sırada geldiği ankette Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 7.1’le dördüncü sırada yer alıyor. Meral Akşener yüzde 5.8 alırken Ekrem İmamoğlu düşüşünü burada da sürdürüyor. İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 5.5 çıkıyor.

Partilerin oy oranları

Optimar’ın anketinde kararsızlar dağıtıldığı takdirde AK Parti’nin oy oranı yüzde 36, CHP ise yüzde 26 çıkıyor. İYİ Parti yüzde 10.3’le üçüncü sırada gelirken, MHP’nin oy oranı yüzde 10 çıkıyor. Hani MHP çok gerilemişti, ne oldu? HDP yüzde 10 oy oranıyla MHP’nin peşinden geliyor. Diğer partilerin oy oranı ise şöyle çıkıyor:

Zafer Partisi: Yüzde 1.9

Deva Partisi: Yüzde 1.6

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1.0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.9

Saadet Partisi: Yüzde 0.8

BBP: Yüzde 0.6

Memleket Partisi: Yüzde 0.6

Gelecek Partisi: Yüzde 0.4

Cumhurbaşkanı seçiminde kim önde?

Optimar’ın, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 33.7’si Erdoğan yanıtını vermiş. İkinci sırada ise yüzde 14.9 oy oranı ile Mansur Yavaş geliyor. Kılıçdaroğlu yüzde 8.3’le üçüncü sıraya yükselmiş. Onu yüzde 8’le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Meral Akşener’de kısmi bir kıpırdanma var. Akşener yüzde 5.4’le beşinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu bir zamanlar ikinci sırada yer aldığı cumhurbaşkanlığı anketinde yüzde 5.1’le altıncı sıraya gerilemiş durumda.

Üçü Erdoğan'a yetişemiyor

Muhalefet ya kendini kandırıyor ya da algı operasyonu peşinde. Çünkü Erdoğan’ın muhalefetin her adayı karşısında kaybedeceği yalanını ısrarla işliyorlar. Ama anket sonuçlarını toplayınca Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun oylarını üst üste topladığımızda Erdoğan’a ulaşamıyor. Erdoğan, Mansur Yavaş’ın iki katından, Kılıçdaroğlu’nun üç katından, İmamoğlu’nun dört katından fazla oy alıyor. Peki bu durumda Erdoğan nasıl kaybediyor? Muhalefetin adayları nasıl kazanıyor?"